Антистареещи храни, които да ядете след 35

Стареенето е необратим процес. Въпреки това, учени смятат, че начинът ни на живот, който включва и изборът ни на храни и напитки, може да помогне да забавим тези процеси на клетъчно ниво и особено това на кожата ни.

Храни, богати на антиоксиданти

Антиоксидантите, включително витамини А, С, Е и минерали като селен, помагат за защитата на тялото от атаката на свободните радикали. Известно е, че допринасят за минимизирането на клетъчните увреждания и предотвратяват стареенето. Храни, богати на антиоксиданти са горските плодове, морковите, листните зеленчуци и ядките, цитруси, спирулина и други.

Омега-3 за борба с възпалението и подпомагане на антиоксидантната активност

Омега-3 е друг важен фактор за намаляване на възпалението и подпомагане на антиоксидантните процеси. По-мазните риби като сьомга и скумрия, както и растителните масла като зехтин и ленено масло, са отлични източници на омега-3, полезни за цялостното здраве. Омега-3 освен в лененото семе се съдържат в ядките, семената от чиа, спанака, морските дарове и други.

Храни, богати на протеини, които са от съществено значение за изграждането и възстановяването на тъканите

Протеинът е от съществено значение за изграждането и възстановяването на тъканите, като помага за поддържане на стегната кожа и мускулен тонус. Източници на протеини като немазно месо, тофу, яйца и бобови растения са много полезни за здравето и допринасят за забавяне на стареенето на кожата. Освен това ни осигуряват ситост и енергия.

Храни, богати на фибри

Те са важни за цялостното ни здраве. Фибрите са незаменими против стареене, сочат изследвания. Смята се, че те подобряват храносмилането, помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар и подкрепят сърдечното здраве. Храните, богати на фибри, като пълнозърнести храни, зеленчуци и плодове, семена.

Зелен чай

Зеленият чай е богат на полифеноли, включително епигалокатехин галат (EGCG), катехини и галова киселина, които помагат за намаляване на риска от сърдечни заболявания, невродегенерация, преждевременно стареене и други хронични състояния. Полифенолите в зеления чай също помагат за предпазване на кожата от увреждане от околната среда и забавят процеса на стареене.

Пълнозърнести храни

Богат източник на витамин Е, който е мощен антиоксидант, важен за здравето и красотата на кожата. Също така, пълнозърнестите храни помагат за регулиране на нивата на кръвната захар и предпазват кожата от увреждане.

Ядки

Проучване от 2021 г. установи, че консумацията на ядки при възрастни хора може да подпомогне по-здравословното стареене. По-конкретно, дългосрочният прием на ядки – особено в комбинация със здравословна диета, може да помогне за намаляване на когнитивния спад и предотвратяване на свързаната с възрастта мускулна загуба. Но много е важно ядките да се консумират сурови, като някои от тях е важно и да бъдат предварително накиснати във вода. Повече по темата може да прочетете тук.

Натурално кисело мляко

Киселото мляко съдържа пробиотици, които подобряват храносмилането и стимулират полезните чревни бактерии, поддържайки по-здрава кожа. То е и отличен източник на калций, което помага за намаляване на риска от остеопороза.

Мед

Според западни изследвания, качественият мед може да помогне за предпазване от свързания с възрастта когнитивен спад. Суровият, нефилтриран мед е особено полезен за борба със стареенето, тъй като съдържа антиоксиданти, витамини, аминокиселини и протеини, сочат изследванията.

Какао

Качественото какао, в това число и какаовите зърна, са богат източник на полифеноли, които действат като антиоксиданти в организма. Какаото съдържа флавоноиди, за които се смята, че намаляват риска от сърдечни заболявания, диабет тип 2 и когнитивен спад. Освен това, флавоноидите и антиоксидантите в какаото могат да предпазят кожата от увреждане от слънцето и да забавят стареенето.





