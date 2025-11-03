Античен град Хераклея Синтика – победител в категория „Чудото на България за последните 15 години“ – археологическо откритие!

Наградата беше връчена на тържествена церемония по повод 15 години от старта на националната кампания „Чудесата на България“ – най-мащабната инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната.

Античен град Хераклея Синтика заслужено спечели вниманието и подкрепата на гласувалите в кампанията.

С вота на над 100 000 българи бяха определени финалистите в категорията „Чудото на България за последните 15 години (археологическо откритие)“, и Хераклея Синтика е призьор!

Престижната награда получи зам.-кметът Кирил Танушев и г-жа Светла Данаилова, председател на Общински съвет – Петрич.

Ръководителят на проучванията на обекта проф. д-р Людмил Вагалински също беше удостоен с плакет.

Проучванията на обекта се развиват особено динамично през последните години, а резултатите впечатляват научната общност и туристите.

Изпълнението на мащабния проект на Община Петрич допълнително постави акцент върху стратегическата роля на античния полис за туристическата визия на района.

Изложбата „Тайни и загадки от Хераклея Синтика – пътуване във времето“ на Исторически музей – Петрич, която представя 3D копия на ценни артефакти от древния град, гостува на редица европейски столици и участва в утвърдени международни форуми.

С всяка следваща година, напълно очаквано на фона на усилията, нараства броят на посетителите в Античен град Хераклея Синтика, които идват от различни държави.

Археологическото чудо привлича и представители на научната общност от цял свят. Община Петрич благодари на всички, които чрез гласа си определиха Античен град Хераклея Синтика за ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ!