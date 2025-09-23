Апелативната прокуратура: Намереното тяло край Смолян е жертва на убийство

Апелативната прокуратура – Пловдив потвъри в съобщение до медиите, че в случая с намерения в понеделник труп край Смолян, се казае за убийство.

Окръжната прокуратура в Смолян и Областната дирекция на МВР ще дадат съвместен брифинг в 16 ч. относно извършеното тежко криминално пестъпление – убийство на екопътека „Невястата“ край града. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура – Пловдив.

Тялото на мъж беше открито в понеделник преди обед в района на екопътека „Невястата“. Над седем часа продължиха полицейските огледи на района и претърсвания на два автомобила на паркинга в началото на пътеката. Тялото на убития мъж беше пренесено на ръце от полицаи вчера по пътеката, преди да бъде транспортирано с линейка за аутопсия. Информация за намереното тяло липсва в бюлетина на ОД на МВР – Смолян днес.

