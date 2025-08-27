АПЕЛ! Кюстендилката Лора Григорова: В целия град тротоарите са заети от коли, как да мина с бебешка количка, сигнализирах институциите, кога ще се задействат, когато някой ни премаже ли?!

Кюстендилката Лора Григорова: В целия град тротоарите са заети от коли, как да мина с бебешка количка, сигнализирах институциите, кога ще се задействат, когато някой ни премаже ли?!

„Не мисля, че проблемите се решават във Фейсбук, но това остана последното място, където да попитам към кого да се обърна и от кого зависи? Вчера и онзи ден звънях на 112, това е днешният /б.р. 25.08./ резултат. Улицата е „Цар Борис I“. Преди месец звънях на номера за сигнали към Община Кюстендил за същата обстановка по ул. „Цар Самуил”, където в момента отново положението е идентично. Ул. „Пролет” – същата ситуация. По целия град е така, но отбелязвам улиците, по които ми се налага да минавам ежедневно с бебешка количка и още едно малко дете. Ще изчакаме институциите да се задействат, когато някоя кола размаже децата ни, защото няма тротоари, по които да вървят ли?”, попита загрижена кюстендилката Лора Григорова в социалните мрежи.

Разбира се, темата не е непозната за съгражданите й, които в по-голямата си част я подкрепиха. Имаше и противоположни мнения, както заяви Албена Гаврилова:

„Цялото ми уважение, но отсрещният тротоар е по-широк и дори да има спрели коли, има къде да минете! Само да Ви попитам – дали ще е по-добре хората, които живеем на тези улици, да спрем колите си на пътното платно пред къщите ни?! Тогава пък ще затрудняваме трафика на колите, а днес, както навсякъде, има по три, че и повече коли на един адрес!!!”.

В същия тон се изрази и Теменужка Илиева: „Другият тротоар е свободен. Ей, не можеш да угодиш на тоя народ”.

Все пак преобладаващата част от коментарите бяха на страната на потърпевшата майка на две деца.

Mirela Boykova: „Напълно ви разбирам… често и аз съм на пътното платно с количката. Няма да коментирам, че свободните тротоари са толкова зле, че немалко пъти съм щяла да обърна количката от дупки или стърчащи железа от стари знаци/табели. Случвало ми се е да ходя 2 метра на един тротоар, после да пресека на другия за още 5 метра – и пак обратно. Разбирам хората, които искат да си паркират пред домовете, но не разбирам защо не си ползват гаража, когато имат такъв. Не знам на колко е малкото Ви детенце, но аз съм си взела слинг/ергономична раница и с това малко или много реших проблема…

Desislava Todorova: Напълно Ви разбирам и подкрепям. И по ул. „Ракла” е така, в някои участъци колите са и от двете страни по тротоарите”.

„Ул. „Ефрем Каранов” и безумният паркинг на тротоара!!!!”, написа Galina Aleksandrova, подкрепила изказването си със снимки.

Даниела Георгиева: „Дори и да са свободни, много от тротоарите са разбити. Истинско изпитание за майки с колички”.

Красимир Димитров: „Време ли е за нови данъци и такси? Не са случайни тези постове. Ако всяка улица има обособен паркинг за жителите, коли няма да има на тротоарите. По този въпрос се обърнете към управата”.

Katerina Ivanova: „Абсолютно е така на много места, елате да видите на „Ген. Владимир Заимов”, до стадиона, не можеш да си пуснеш детето спокойно, защото всички коли са отвън, гаражите ги пазят за магазини, а тротоарът е за колите, даже имат и претенции, като им кажеш нещо! Срамота е да живееш около и до стадиона и да не можеш да си пуснеш детето да отиде дотам пеша! Ognian Atanasov, моля да вземете мерки, крайно време е тротоарите да се използват по предназначение, а не за паркиране на автомобили!!!”.

Елена Стоянова: „Няма начин да се изредят улиците с подобен проблем – масово се паркират колите на тротоарите, така е в целия град. Има във всеки двор по една – две гаражни клетки, но обикновено те са превърнати в складови помещения или собствениците там си монтират котлите за отопление на жилищните сгради”…

Това са част от негодуванията на кюстендилци, които чакат разрешение на проблема от съответните институции.

