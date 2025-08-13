АПИ обясни за бонусите

Агенция „Пътна инфраструктура“ обясни за допълнителните възнаграждения, получени от служителите на АПИ, след като по-рано днес стана ясно, че Софийската градска прокуратура е образувала проверка по твърденията на „Института за пътна безопасност“, че над 2 274 000 лева бонуси за добре свършена работа са раздадени на шефовете в пътната агенция.

Цените за косене на крайпътна растителност са 68,09 лв. за декар машинно и 80,10 лв. на декар за ръчно косене, а не 10 000 лв. за квадратен метър, както съобщават представители на Института за пътна безопасност, категорични са от АПИ, като апелират медиите да проверяват твърденията, изнасяни от неправителствени организации.

Относно изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление и цитираната от ИПБ сума от 2 274 654 лв. за 174 служители – началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ, агенцията отново уточнява, че същите са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация.

Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца – 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. обясняват от АПИ и отбелязват, че в Агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.





