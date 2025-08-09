АПИ: Отварят пътя до Симитли другата седмица

Ремонтът на 11-км отсечка на финалната права, монтират мантинели и полагат маркировка

Отсечката от отбивката за Благоевград до пътен възел „Благоевград – Юг“ най-вероятно ще бъде пусната за движение през следващата седмица. Това заявиха от Агенция „Пътна инфраструктура” в отговор на запитване на в. „Струма“, което отправихме в първия ден на работната седмица – 4 август. Тогава във връзка с многобройни запитвания на читатели, поискахме отговор на следните въпроси:

1. Кога ще приключи ремонтът на 11-км участък между Благоевград и Симитли на гл. път Е-79?

2. Каква е причината за забавянето, довела до удължаване на крайния срок за приключване на ремонта, който бе фиксиран на 17 юли?

3. Какъв е крайният срок за приключване на ремонта на участъка от Антените до кв. „Струмско“ на гл. път Е-79? В момента се извършва ремонт в едната лента, която е затворена за движение. Кога се предвижда да приключи ремонтът в тази лента и съответно да започне в другата лента?

След търпеливо чакане в края на работната седмица вчера, 8 август, най-накрая получихме отговорите от пресцентъра на АПИ. Ето и официалната информация, която получихме:

„Ремонтните дейности по асфалтовата настилка на път I-1 в участъка Благоевград-Симитли, които стартираха на 30 юни в платното за Благоевград, са приключили и движението в 11-километровата отсечка /от 364-и км до 375-и км/ ще бъде възстановено след монтирането на ограничителните системи и полагането на маркировката.

В момента се монтират мантинелите и се подготвя полагането на маркировката. Стремежът е отсечката от отбивката за Благоевград до пътен възел „Благоевград – Юг“ да бъде пусната за движение през следващата седмица. За да се гарантира безопасността на пътуващите, преди възстановяване на трафика, трасето ще бъде проверено от представители на Областно пътно управление – Благоевград и МВР.

След това работата ще продължи в останалата част от трасето, като се предвижда в кратки срокове трафикът в цялата отсечка да бъде възстановен. На обекта се работи максимално мобилизирано, като целта е завършване на дейностите във възможно най-кратки срокове.

По първокласния път между двете населени места е подменена асфалтовата настилка, подравнени са банкети и са почистени отводнителните съоръжения”.

Припомняме, че ремонтните дейности по един от най-натоварените пътни участъци в Югозападна България – международния път Е-79, в отсечката между Благоевград и Симитли започна на 30 юни и по първоначален план трябваше да приключи до 17 юли, но впоследствие срокът се удължи.

В края на юли заради ремонт бе затворена едната лента за движение от главен път Е-79 в участъка от Антените до кв. „Струмско“, включително и отбивката на изхода на Благоевград при ЮЗУ в посока към с. Зелен дол.

От коментарите под обявлението за старт на строителните дейности става ясно, че участъкът бе ремонтиран преди около 2,5 г. и към началото на ремонта нямаше нарушения по настилката. Маршрутът за движение на градските автобуси по линия 1 от Благоевград до селата Рилци и Бело поле не е променен. Жителите на двете села се придвижваха до града по старите пътища до приключване на ремонта.

Завчера от община Благоевград съобщиха, че във връзка с ремонта на главен път Е-79 Лот I-1 в участъка от Антените до кв. „Струмско“ в посока Кулата се въвежда временен обходен маршрут за линия 1 от градския транспорт. Движението ще бъде пренасочено през главен път Е-79, което може да доведе до забавяния в разписанието. Пътят е част от републиканската пътна мрежа и се поддържа от АПИ. Ремонтът е част от цялостната програма за подобряване на инфраструктурата по ключовите пътни коридори в страната. Дейностите включват преасфалтиране, стабилизиране на банкети, подобряване на отводнителната система и нова хоризонтална маркировка с цел по-безопасно и комфортно пътуване. Ремонтът се извършва от фирма

ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2023“ („Грома Холд“ ЕООД – с. Бело поле, „Етерна кънстръкшън“ АД – с. Зелен дол, БКС ЕООД – гр. Гоце Делчев), което има 4-годишен договор за поддържане и ремонтни дейности на републиканската пътна мрежа в район Югозападен, който е от 2 юли 2024 г. до 1 юли 2028 г.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





