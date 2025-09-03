АПИ подхваща за основен ремонт 38 км от пътя Гоце Делчев-Катунци, където не е много разбито – ще се кърпи

АПИ успя да премине цедката на МОСВ и получи разрешение от РИОСВ – Благоевград за основен ремонт на път ІІІ-1906 „(Гоце Делчев – граница Гърция) – Копривлен – п.к. Нова Ловча – Парил – Голешово – Петрово – Катунци”. Този републикански път попада в землищата на община Хаджидимово и община Сандански и поради физическото му разделяне е разделен на два подучастъка с обща дължина 37,867.86 км. Участък 1 започва след надлеза за пътя „Симитли-Разлог-Банско-Добринище-Гоце Делчев-граница Гърция“ и не преминава през населени места, но вторият минава през селата Голешово, Петрово, Яново и с. Катунци, които неизбежно ще бъдат засегнати от предстоящия ремонт.

Пътят е разбит от години, но няма да бъде напълно реновиран. На местата, където работните разлики в оста и ръбовете на асфалта са по малки от 2.5 см, се предвиждат локални ремонти.

В обхвата на предвидения за основен ремонт третокласен път попадат 5 големи съоръжения – мост над Лялево дере, мост над река Мътница, мост на км 17+574, сводов мост на км 43+550 и мост над р. Пиринска Бистрица, както и 7 водостока. По мостовете са констатирани дефекти и повреди, които обаче към момента не застрашават цялостната им експлоатационна пригодност и според АПИ са технически отстраними. Предвидените за тях ремонти са главно подмяна на мостовата екипировка и възстановяването на всички повърхности с нарушена цялост. Изключение правят 2 водостока, сводовият мост на км 43+550 и мостът над река Пиринска Бистрица, чиито напречни габарити не отговаря на изискванията за свободно провеждане на двупосочно движение през тях. За моста над Пиринска Бистрица към основните ремонти мерки се добавя и конструктивно усилване на съоръжението чрез подмяна на съществуващите лагерни устройства с еластомерни лагери.

По трасето на пътя има още 88 тръбни водостоци и 5 кръстовища.

Пътят за Катунци е доста разбит , а преди няколко години върху него се срути огромно свлачище

По дължината му ще бъдат изградени нови канавки, предвижда се подмяна на общо седем водопроводни тръби, пресичащи директното трасе на пътя, както и нови тръби за кабелите на мобилните оператори, които са опънати под пътя.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






