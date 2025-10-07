АПИ: Промяна на движението по АМ „Струма“

От 9:30 ч. утре -7 октомври, до 18 ч. на 9 октомври /четвъртък/ за ремонт на станция на мобилен оператор ще се ограничи движението в тръбата за София на тунел „Люлин“ на АМ „Струма“. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Перник.

В четвъртък – 9 октомври, от 8 ч. до 18 ч. за полагане на асфалтова настилка на 500-метров участък, временно ще се ограничи движението в активната и изпреварващата лента платното за София от 22-ри до 23-и км на АМ „Струма“, като трафикът ще преминава по аварийната. На 10 октомври същите дейности ще се изпълняват в интервала между 8 ч. и 12 ч. в аварийната лента между 22-ри и 23-и км в платното за София на магистралата. При изпълнение им движението ще преминава в активната и изпреварващата лента, като ще е ограничено навлизането в аварийната лента.