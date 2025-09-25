Аравийската чудотворна икона на Св. Георги от Атон пристигна в Благоевград

Копие на Аравийската чудотворна икона на Св. Георги пристигна преди минути в благоевградския храм „Въведение Богородично“ в квартал „Вароша“. Тя бе посрещната от около 100-200 души с камбанен звън, a пред храма се образува опашка от желаещи да й се поклонят





„Иконата ще остане в храма до ранния следобед утре, като цяла нощ вратите на църквата ще са отворени за поклонение на миряните“, каза отец Дончо, председател на настоятелството.

Иконата е дарение от семейство за храм „Св. Георги“ в гр. Костенец. Тя е изработена с благословението на патриарх Даниил, осветена е и престояла в Зографския манастир в Атон. Иконата пътува към Костенец, където на 27 септември ще бъде посрещната с литийно шествие по случай празника на града.





