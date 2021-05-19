Арести на полицаи в Пловдив. Рано тази сутрин в града е започнала спецакция на Вътрешна сигурност към МВР, съобщава Нова ТВ.
Окръжният прокурор Румен Попов обяви, че тече осъдебно производство, задържани са 12-13 души, сред които 7 полицейски служители за тежки криминални престъпления, длъжностни престъпления и престъпления против правосъдието.
Разследването тече повече от 6 месеца и е планирана да се извърши през месец май.
При операцията са иззети множество документи.
Служебният вътрешен министър Бойко Рашков пътува към Пловдив.
Коментар с Facebook
loading...