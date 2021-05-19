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Арести на полицаи в Пловдив

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от: Събития
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Арести на полицаи в Пловдив. Рано тази сутрин в града е започнала спецакция на Вътрешна сигурност към МВР, съобщава Нова ТВ.

Окръжният прокурор Румен Попов обяви, че тече осъдебно производство, задържани са 12-13 души, сред които 7 полицейски служители за тежки криминални престъпления, длъжностни престъпления и престъпления против правосъдието.

Разследването тече повече от 6 месеца  и е планирана да се извърши през месец май. 

При операцията са иззети множество документи. 

Служебният вътрешен министър Бойко Рашков пътува към Пловдив.

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