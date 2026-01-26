Арести след полицейска операция в Кюстендилско

В края на миналата седмица служители на РУ Кюстендил в рамките на проведена специализирана операция са установили извършителите на повреждане на чужда собственост – 47-годишен мъж е повредил 2 автомобила на паркинг на болницата, счупени са им стъкла; на кражба на скъпи маратонки от 3 жилищни сгради/8 чифта/, откраднатите вещи са иззети; на 2 престъпления, свързани с наркотични вещества – 31-годишен кюстендилец е управлявал л.а. „Дачия“ след употреба на наркотично вещество, проверен е в района на с. Пиперков чифлик; тестван е с техническо средство. Взета му е и кръв за анализ, автомобилът му е отнет с протокол за доброволно предаване; 42-годишен водач на л.а. „Мерцедес“ е проверен от криминалисти и пътни полицаи в района на с. Цървеняно, при извършения обиск от него са иззети 8 шишета с метадон, количеството надхвърля изписания препарат – притежателят е на метадонова програма. Извършителите на деянията са задържани с полицейска заповед. По случаите са образувани досъдебни производства в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.