Арестуваха бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро. Той е бил задържан от федералната полиция, съобщава „Ройтерс“ позовавайки се на неговия адвокат.

Така беше прекратен домашният му арест, който продължи няколко месеца докато течеше обжалването на присъдата му от 27 години лишаване от свобода за опит за държавен преврат, посова британската агенция.

Адвокатът на Болсонаро не посочи причина за задържането му. Според запознат, близък до експрезидента – това е превантивна мярка, свързана с условията на домашния му арест.

Бившият лидер на десницата беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за планиране на преврат с цел да остане на власт след загубата на изборите през 2022 г. от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Болсонаро беше сочен за организатор и основен облагодетелстван от схема за предотвратяване на встъпването в длъжност на Лула да Силва през 2023 г.

Повече от 100 дни бившият държавен глава на Бразилия беше под строг домашен арест за нарушение на превантивни мерки по друг случай, свързан с предполагаемо търсене на американска намеса, за да бъде прекратено наказателното му дело.

Американският президент Доналд Тръмп, който беше близък с Болсонаро по време на първия си мандат, нарече случая „лов на вещици“. Тръмп наложи санкции на Мораес, съдията, ръководещ делото срещи бившия бразилски лидер, както и 50% мито върху вноса на някои бразилски стоки в САЩ, които започна да отменя този месец.

Докато беше под домашен арест, Болсонаро не можеше да използва социални медии, но беше посещаван от свои политически съюзници. Очаква се неговата защита да поиска разрешение той да остане под домашен арест, позовавайки се на здравословни проблеми.