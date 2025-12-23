Арестуваха Грета Тунберг в Лондон

Лондонската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг по време на демонстрация в подкрепа на пропалестински затворници, обявили гладна стачка, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Арестът на Тунберг я превръща в най-известната публична личност, задържана от полицията, откакто правителството забрани групата Palestine Action по силата на антитерористичното законодателство.

„Грета Тунберг беше арестувана по Закона за тероризма по време на протеста Prisoners for Palestine“, заяви организацията Prisoners for Palestine.

Тунберг е държала плакат с надпис: „Подкрепям затворниците от Palestine Action. Противопоставям се на геноцида“.

22-годишната активистка беше сред стотиците хора, които през октомври се включиха във флотилия, опитала се да пробие израелската блокада на Газа.

Полицията на Сити ъф Лондон съобщи, че нейни служители са арестували трима души по подозрение за нанасяне на криминални щети на сграда във финансовия квартал на британската столица.

Според полицията арестите са извършени, след като „чукoве и червена боя са били използвани за повреждане на сграда“.

Правителството забрани Palestine Action през юли, след като активисти проникнаха във военновъздушна база и нанесоха щети, оценени на приблизително 7 милиона британски лири (9,3 милиона щатски долара).

Някои от осемте задържани, които са обявили гладна стачка, са обвинени във връзка с този инцидент.

Групата, чиито членове са на възраст между 20 и 31 години, е изправена пред съдебни процеси, свързани с прониквания или криминални щети, извършени от Palestine Action.

Те са в гладна стачка в знак на протест срещу начина, по който са третирани, и настояват да бъдат освободени под гаранция.

Запитан по темата в парламента миналата седмица, министър-председателят Киър Стармър заяви, че се спазват „правилата и процедурите“.

Според поддръжниците на задържаните, двама от протестиращите са започнали гладните си стачки в началото на ноември, а през следващите седмици към тях са се присъединили и други.

Забраната на правителството върху Palestine Action – която прави членството в групата или оказването на подкрепа за нея тежко криминално престъпление, наказуемо с до 14 години лишаване от свобода – е довела до най-малко 2 300 ареста на демонстранти, според организаторите на протестите от Defend Our Juries.

По данни на лондонската столична полиция към края на ноември, до момента 254 от над 2 000 арестувани са били обвинени в по-леко нарушение, за което се предвижда наказание до шест месеца затвор.