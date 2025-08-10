Арестуваха грък, склонил непълнолетна българка да проституира

Полицията в Гърция задържа 38-годишен мъж за притежание на детска порнография, съобщи ProtoThema.

Той комуникирал с непълнолетна българка чрез онлайн приложение. Използвайки техники на манипулация и упражнявайки психологическо насилие, за да внуши страх у нея, той я накарал да му изпрати видеоклип, в който тя малтретира сексуално по-малката си сестра.

Случаят е бил разкрит, след като на гръцката полиция е била предоставена информация от българските и американските власти чрез отдела на Европол към Дирекцията за международно полицейско сътрудничество.

Срещу мъжа е образувано наказателно производство за притежание на детска порнография. При извършване на претърсвания в дома му са намерени и иззети два мобилни телефона и три хард диска.

Съставеното срещу него досъдебно производство ще бъде внесено в прокуратурата, а иззетите вещи ще бъдат изпратени в Поддирекцията за криминални изследвания в Северна Гърция за допълнителна лабораторна експертиза.





