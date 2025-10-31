Арестуваха двама братя за побой на 15-г. момче, причакали го в полето между селата Усойка и Слатино

Нападнаха и пребиха 15-годишно момче. За инцидента са задържани двама братя от Дупница – на 43 и 45 години. Те причакали непълнолетния в полето между селата Усойка и Слатино и му нанесли побой. Пострадалият е с травматичен оток в лявата лицева област, съобщиха от полицията.

За инцидента е получен сигнал в РУ – Дупница. Образувано е досъдебно производство, а братята са задържани.

Дупнишките полицаи са задържали и 29-годишен мъж от с. Дяково за причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие на жената, с която живее на семейни начала. В РУ – Дупница е образувано бързо полицейско производство, уведомена е и прокуратурата.