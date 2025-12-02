Арестуваха двама пияни шофьори в Пиринско

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 01.12.2025 г. около 15:05 часа в с. Сатовча, 56-годишен мъж от с. Плетена е управлявал лек автомобил „Опел Астра“ с наличие на 1,50 промила алкохол, констатирано след направена проба с техническо средство.

На 01.12.2025 г. около 22:48 часа по ул. „Освобождение“ в гр. Благоевград, 56-годишен мъж от Селище е управлявал товарен автомобил „Фиат Дукато“ с наличие на 1,49 промила алкохол, констатирано след направена проба с техническо средство.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.