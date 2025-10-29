Арестуваха двама пияни шофьори в Пиринско

След направени проби с технически средства, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 28.10.2025 г. около 22:50 часа в с. Петрово, общ. Сандански, 56-годишен мъж от същото село е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 2,61 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 28.10.2025 г. около 23:10 часа в с. Брезница, общ. Гоце Делчев, 36-годишен жител на селото е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 1,46 промила алкохол в издишания въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.