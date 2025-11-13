Арестуваха Илия Илиев-Тарантулата за кражба в букмейкърски пункт в благоевградския жк „Еленово”

Полицаите го заловили непосредствено след нощния обир, той изхвърлил металната каса с пари до строителен обект

Букмейкърски пункт бе разбит в жк „Еленово” в Благоевград. В обекта е проникнато с взлом през нощта, но се задействала сигнално- охранителната система. Полицаите реагирали светкавично и при появата им крадецът побягнал и изхвърлил касата с пари край строителен обект. След кратко преследване е задържан извършителят, който е криминално проявеният Илия Илиев, известен с прякора Тарантулата. 34-годишният благоевградчанин е арестуван с полицейска заповед за 24 ч. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура. Процесуално-следствените действия продължиха вчера през целия ден от криминалистите на 2 РУ – Благоевград. Очаква се Илия Илиев да бъде привлечен като обвиняем за кражба, вероятно при условията на рецидив, защото има предишни осъждания за същото престъпление.

Припомняме, че той бе арестуван преди 8 г. за обир на банковия офис на ЦКБ, намиращ се в сградата КАТ на бул. „Св. Димитър Солунски“ в Благоевград. През нощта на 25.04.2017 г. Тарантулата бе проникнал в офиса, след като счупил стъклото на гишето, и бе докопал метална каса с 15 584,86 лв. и 3585 евро. Кражбата бе извършена под носа на полицаите от Второ РУ, чиято сграда се намира в съседство. Около 06:30 часа полицейски служители на 2 РУ, което е в съседство до сградата на „Пътна полиция“, установили, че е проникнато през задния вход, където се извършват техническите прегледи на автомобилите. Външната врата била разбита с „кози крак“, а след това и гишето на помещението, което банката ползва като изнесено работно място за събиране на таксите за колите. Обирджията се порязал, но с помощта на одеяло успял да изнесе касата незабелязано, тъй като в помещението на банката няма сигнално-охранителна система и видеокамери. Благоевградският Дани Оушън се оказа Илия Илиев-Тарантулата, който бе разкрит в същия ден от криминалистите. Освен кървавата улика разследващите получили оперативен сигнал, че заподозреният се е разплатил към кредитори. Откупил от заложна къща лаптопа си, мобилен телефон и златен ланец, каска и екип за мотор. Илия Илиев бе задържан в кв. „Грамада“ и измъкнат от колата на приятелката му. След като бил поставен натясно, започнал да сътрудничи и признал пред полицаите къде са парите и касата, които бяха иззети при условията на неотложност. Парите от касата – 15 584 лв. и 3585 евро, скрил на няколко места. 3000 лв. и 1800 евро заровил под камък в горичка над хотел „Орбита“ на Бачиново, други оставил в хранителния магазин на майка си, дал сума и на приятелката си. При претърсването на лек автомобил са иззети вещи и предмети, включително банкноти, монети, заложни билети, телефони, лаптоп и лотарийни билети. Същото действие по разследването е извършено и в къща в Благоевград, откъдето са иззети телефон и мъжки дрехи, а в таванско помещение на кооперация са открити банкноти, мъжки дрехи и тесла с дървена дръжка. Илиев бе дал сравнителен материал за ДНК експертиза и първоначалният анализ показал идентичност с кръвта в КАТ. По това разследване той беше с мярка „задържане под стража“, а след внасяне на обвинителния акт в съда бе приведен в затвора в Бобов дол. Делото се гледа в Районен съд – Благовград по съкратеното съдебно следствие, като той призна изцяло вината си, заради което му бе определено наказание от 4 години затвор.

През 2012 г. той е обвинен за грабеж на бензиностанция „Шел“ край Благоевград, откъдето задига оборот около 400 лв. След споразумение с прокуратурата е осъден на 1 година и 6 месеца условно с 3 години и половина изпитателен срок.

През 2015 г., отново след споразумение,

е осъден на 3 години пробация за кражба на 800 лв. от пункта на „Еврофутбол“ и около 1000 лв. от офис на „Булсатком“. След дръзкия обир в сградата на КАТ бяха монтирани камери за видеонаблюдение.

Иначе Илия Илиев е с висше образование, завършил е бизнес администрация.

ИЛИАНА ИЛИЕВА