Арестуваха неврокопчанин, осъден на 130 г. затвор в Гърция

Мъж от Гоце Делчев бе арестуван по искане на Апелативна прокуратура – Солун, след като бил осъден на 130 г. затвор. Европейската заповед за арест е издадена за Румен Рибналиев, който бил обвинен и осъден за няколко престъпления – преминаване и незаконно пребиваване в Гърция, кражба и прекарване на стоки без законно разрешително. При кумулиране на всяка една от присъдите се стигнало до едно общо наказание от 130 г. „лишаване от свобода“.

Румен Рибналиев е открит и задържан, а вчера прокурор Ружена Кондева внесе искане в Окръжен съд – Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Поради липса на защитник делото не бе разгледано от съдия Диана Узунова и бе отложено за петък, като на задържания мъж ще бъде осигурен служебен адвокат. Рибналиев бе върнат обратно в следствения арест, като прокурорското постановление за 72-часовото задържане още не е изтекло. След като днес бъде определена исканата мярка за процесуална принуда „задържане под стража“, в Окръжен съд – Благоевград в отделно производство ще бъде разгледано и делото по екстрадиция.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА