Арестуваха пернишкия готвач Станислав Иванов, победител от „Хелс Китчън“, заради домашно насилие

Един от най-популярните участници в „Хелс Китчън“ – пернишкият готвач Станислав Иванов, попадна в полицейския бюлетин, след като прекара една нощ в ареста. Срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, пише bgdnes.

Инцидентът се е разиграл в жилището му в кв. „Изток“ в Перник. По данни от разследването между Станислав и съпругата му избухнал остър конфликт. Жената вече била напуснала семейния дом, а при опит да се върне, за да вземе свои лични вещи, напрежението между двамата ескалирало и се стигнало до физическа агресия.

Подаден е сигнал до полицията, след който готвачът е задържан.

Хора от обкръжението на двойката твърдят, че проблемите във връзката им не са отскоро. Фенове на Станислав отбелязаха, че снимките от сватбата вече са изчезнали от профилите му в социалните мрежи. Това контрастира с интервю отпреди няколко месеца, в което той описваше съпругата си като „жената на живота му“.