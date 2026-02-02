Арестуваха сина на норвежката принцеса

Норвежката полиция съобщи, че синът на бъдещата кралица на Норвегия, който тази седмица ще бъде съден за изнасилване, е бил арестуван по подозрение в нападение, отправяне на заплахи и нарушаване на ограничителна заповед.

„Полицейското управление в Осло потвърждава, че Мариус Борг Хойби е бил арестуван от полицията в неделя вечерта, 1 февруари, по подозрение в нанасяне на телесни повреди, отправяне на заплахи с нож и нарушаване на ограничителна заповед“, се казва в изявление на полицията.

В него се добавя, че са поискали Хойби, който ще бъде съден по обвинения, включващи четири изнасилвания, да бъде задържан под стража за четири седмици „поради риск от повторно нарушение“, предаде АФП.

29-годишният мъж, роден преди майка му Мете-Марит да се омъжи за норвежкия престолонаследник Хокон, ще бъде съден в окръжния съд в Осло на 3 февруари по 38 обвинения, включително четири предполагаеми изнасилвания и нападения срещу бивши приятелки.

Хойби е признал някои по-леки престъпления, но отрича по-тежките обвинения. Няколко бивши приятелки са ищци по делото срещу него, а той е под строга забрана да се свързва с тях.

Ако районният съд в Осло го признае за виновен, той може да получи до 16 години затвор. Процесът, който ще продължи до 19 март, се очаква да привлече голям медиен интерес.