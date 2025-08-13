Арестуваха тийнейджъри за обир в дома на Брад Пит

Четирима тийнейджъри са арестувани за кражба с взлом в дома на Брад Пит, съобщи полицията. Заподозрените са обвинени в редица обири на знаменитости, заяви началникът на униформените в Лос Анджелис Джим Макдонъл, цитиран от Би Би Си.

Той съобщи, че задържаните – двама 18-годишни, един 17-годишен и един 16-годишен, са членове на улични банди, а откраднотото имущество е било открито при обиски в домовете им.

Разследването започнало в края на юни, след като домът на Пит е бил ограбен от трима маскирани крадци. Пит не е бил вкъщи по време на обира.

Голямата къща с три спални се намира точно до „Грифит Парк“, където е и известният надпис на Холивуд.





