Арестуваха 2-ма софийски апаши, източили 800 лв. от дебитната карта на пенсиониран благоевградски учител след отигран номер със спукана автомобилна гума

Софийски апаши, източили пари от дебитната карта на известен пенсиониран благоевградски учител и бивш преподавател в ЮЗУ, бяха арестувани при брилянтна полицейска операция. Кражбата е извършена миналата седмица на ул. „Скаптопара“ в Благоевград, в района на наказателния паркинг при „Кончето“. Двама гастрольори дебнели на улицата за подходящи „мишени“, а трети ги чакал в паркиран наблизо автомобил. Престъпниците се спрели на възрастен мъж, който спрял с лекия си автомобил и отишъл да пазарува. През това време те му спукали гумата. Когато той се върнал и установил, че не може да потегли, започнал да се суети и да сменява гумата. През това време двамата крадци се приближили и докато единият му отклонявал вниманието, другият отмъкнал чантата с пари и документи, която 79- годишния шофьор вече бил зарязал настрани. Веднага след това се изнесли и качили в колата, която ги изчакавала, и първата им работа била да преровят чантата, в която имало портмоне със 160 лв. и дебитна карта. По най-бързия начин отишли до банкомат и изтеглили два пъти по 400 лв. от чуждата сметка.

През това време потърпевшият благоевградчанин се усетил, че е обран, и подал сигнал в полицията. Предприети били бързи оперативно-издирвателни действия, разгледани записи от камери в района и за една седмица кръгът около заподозрените апаши се стеснил. Двамата преки извършители, които приложили трика със спуканата гума Б.Л. и Р.С., са арестувани при съвместна операция на полицаи от Благоевград и София, а вчера са привлечени като обвиняеми за кражба, извършена по специален начин. С постановление на наблюдаващия прокурор са задържани за 72 часа и предстои да бъде внесено искане в Районен съд – Благоевград за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





