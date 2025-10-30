Арестуваха 20-годишен с наркотици в Благоевград

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, около 20:30 часа на 29.10.2025 г. в района на ул. „Яне Сандански“ в гр. Благоевград е проверен 20-годишен мъж от с. Брежани. У същия е открита около 3,18 грама тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана, а в хода на работата по случая, в ползван от него гараж в района на същата улица – около 18,60 грама марихуана и две електронни везни. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.