Арестуваха 23-годишен благоевградчанин, след като намушка в гърдите приятелката си

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 23-годишен благоевградчанин, след като на 28.09.2025 г. е получен сигнал, че в следобедните часове на 27.09.2025 г. в жилище в гр. Благоевград, същият е нанесъл удари с остър предмет в областта на гърдите на 21-годишна жена, с която живее на семейни начала. Жената е настанена за лечение в МБАЛ-Благоевград без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.





