Арестуваха 23-г. благоевградчанин, управлявал мотоциклет без книжка и дрогиран

Около 10:00 часа на 12.08.2025 г. на ул. „Георги Андрейчин“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е спрян мотоциклет „Хускварна“, без поставена регистрационна табела, управляван от неправоспособен 23-годишен мъж от гр. Благоевград. На мотоциклетистът е направена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, като в хода на работата по случая, от органите на реда е проверено, обитавано от него жилище в с. Еленово, където са намерени и иззети около 40 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, гриндер и електронна везна. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.





