Арестуваха 24-г. мъж, задигнал след заплаха с пистолет 240 лв. от бензиностанция в Банско

Грабеж на бензиностанция в Банско бе разкрит за часове от местните полицаи. Екшънът се разиграл на 2 декември след полунощ, след като на телефон 112 е получено съобщение за това, че около 00:48 часа на същата дата мъж с поставена качулка и маска е заплашил с пистолет служителка на бензиностанция в Банско и е отнел неголяма парична сума, съобщиха от полицията, по официална информация – 240 лв. При инцидента няма пострадали хора.

За случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство. След преглед на охранителни камери на бензиностанцията на ул. „Патриарх Евтимий” и тези в периметъра по-късно е задържан мъж, който е заподозрян като извършител на грабежа. Това е 24-г. Д.Д., съобщиха за „Струма” от прокуратурата. Той е задържан за 72 ч. с постановление на наблюдаващ прокурор и предстои внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задължане под стража”.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА