Арестуваха 26-г. мъж от с. Юруково с 600 г марихуана, 45-годишен чужденец задържан в Банско с наркотици

26-годишен мъж от село Юруково, община Якоруда, е задържан с 600 грама мариухана при акция на полицията по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества. На 17 февруари полицейски служители от РУ – Разлог извършили проверка в къща с прилежащи към нея двор и селскостопанска постройка в селото и на различни места са намерили и иззели саморъчно направени станиолови топчета, съдържащи общо около 600 грама марихуана, открита е и електронна везна. 26-годишният обитател на имота е арестуван с полицейска заповед за задържане до 24 часа.

В обедните часове на 17 февруари в Банско при полицейска проверка на квартира в града, ползвана от 45-годишен чужд гражданин, са открити 48 бр. хапчета, които след направен полеви тест са реагирали положително на наркотик. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

По двата случая са образувани досъдебни производства, работата продължава под надзора на компетентните органи.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА