Арестуваха 28-г. шофьор беглец от Якоруда, ударил смъртоносно на пешеходна пътека 73-г. жена (ОБНОВЕНО)

28-годишен шофьор от Якоруда, блъснал и причинил смъртта на 73-годишна жена на пешеходна пътека, бе арестуван след бягство от местопроизшествието. Фаталният инцидент станал на 1 декември в село Момина клисура, област Пазарджик. В късния следобед в РУ – Септември бил получен сигнал за блъсната жена на пешеходна пътека на главния път, преминаващ през селото. На мястото незабавно били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. За съжаление медицинският екип констатирал смъртта на 73-годишната пешеходка от същото село.

Водачът на автомобила, причинил инцидента, напуснал местопроизшествието и се укрил. За неговото установяване и задържане бил сформиран екип от криминалисти при РУ – Септември и ОДМВР – Пазарджик, разследващи полицаи, полицейски и младши полицейски инспектори и експерти. За случая е уведомен и дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик.

В резултат на предприетите действия и активната и целенасочена работа през цялата нощ разследващите разбрали, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на гр. Якоруда. Той е открит и задържан в ареста на РУ – Разлог, а возилото му – лек автомобил „Опел“, е иззето. Тестван е с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни.

Работата по случая продължава, води се досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

С постановление на наблюдаващ прокурор вчера шофьорът А.А. от Якоруда е привлечен като обвиняем за това, че на 01.12.2025 г. в село Момина клисура и по непредпазливост е причинил смъртта на 73-годишна жена.

Деянието е извършено на пешеходна пътека и водачът е избягал от местопроизшествието.

Обвиняемият А.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

