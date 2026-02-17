Арестуваха 29-г. мъж, повредил 2 автомобила в благоевградския кв. „Струмско“

В сутрешните часове на 16.02.2026 г. в 02 РУ-Благоевград са получени два сигнала за това, че за времето от 19:30 часа на 15.02.2026 г. до 07:30 часа на 16.02.2026 г. е увредена странична врата на лек автомобил „Дачия“ и е счупено странично огледало на друг лек автомобил „Дачия“, които били паркирани в ж.к. „Струмско“ в гр. Благоевград. От полицейските служители са предприети незабавни действия, в резултат на които малко след увреждането на автомобилите е установен 29-годишният извършител на деянието, който е от гр. Благоевград. При извършената му проверка, у него е намерена около 0,65 грама марихуана. Той е задържан е със заповед за задържане до 24 часа, а за случая е уведомена РП-Благоевград.