Арестуваха 34-г. мъж, държал синтетични наркотици в жилище в Благоевград

34-годишен мъж от с. Свободен, община Раднево, e привлечен като обвиняем за държане на синтетични наркотици в жилище в Благоевград. При полицейска акция на 13 февруари и извършено претърсване на обитавания от него апартамент криминалисти при ОДМВР – Благоевград са намерили и иззели около 6,8 грама метаамфетамин, електронна везна и прекусори, съоръжения и материали за производство на наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство, а 34-годишният мъж е задържан и обвинен. Работата по случая продължава.

Това е поредна успешна операция на криминалистите по линия на противодействие на престъпления с наркотици. Припомняме, че на 11 февруари полицаите откриха 22 грама хероин в дома на 65-годишния наркозависим благоевградчанин Красимир Григоров, след като преди това разпространил доза от наркотика на 46-годишен мъж. На дилъра бе наложена мярка „задържане под стража“ от Окръжен съд.

През почивните дни при полицейски проверки са били установени няколко лица с малки количества канабис. Около 00:05 часа в събота при проверка на 38-годишен мъж в гр. Гоце Делчев е открита около 0,9 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образуван е заявителски материал. В обедните часове на 14.02.2025 г. в парк в гр. Добринище от полицейски служители на РУ – Банско са проверени двама непълнолетни младежи, като у единия от тях е намерен гриндер, съдържащ около 0,23 грама марихуана. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

ТИНА ГЕОРГИЕВА