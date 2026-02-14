Арестуваха 36-г. санданчанин, след скандал нанесъл побой над съпругата си

36-г. санданчанин Д.И. бе задържан за 24 часа в полицейското управление след нанесен побой над 45-годишната си съпруга. Инцидентът е станал на 12 февурари около 22.00 ч., когато след възникнал скандал помежду им мъжът хванал жената си за врата и й нанесъл няколко удара. Битата е подала сигнал на 112, след което на място пристигнал дежурен екип на полицията и последвал арест на разгневения мъж. В процес на установяване е причината, довела до възникване на семейния скандал.

Мъжът е строител, съседите го познават като добър и работлив човек, досега не е участвал в подобни инциденти, като това е първи случай на домашно насилие, извършено от него. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължава под надзора на прокуратурата.

Това е пореден случай на агресия срещу жени в региона. Преди месец в Сандански 37-годишен преби съпругата си и отправи закани за убийство, семеен скандал бе регистриран и в село Пирин, където 38-годишен мъж отправи закани за убийство към жената, с която живее на семейни начала, 53-годишен мъж от село Лебница пък преби съпругата си.

ЛИДИЯ МАНЕВА