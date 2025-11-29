Арестуваха 37-г.работник в „Стройкомтранс” – Сандански, пребил жена си, заканил се да я убие

37-годишният Стефан Методиев от Сандански бе задържан за 24 часа в полицейското управление заради заплаха за убийство. След домашен скандал той отправил закани към жената, с която живее на семейни начала. Свидетели на скандала са станали съседите им. На тел. 112 битата Светла е съобщила, че за пореден път мъжът й посяга и отправя закани за убийство.

Инцидентът е станал в четвъртък към 21.00 ч. след възникнал скандал помежду им. На място е пристигнал дежурен екип на полицията, който арестувал разгневения мъж. И пред органите на реда той продължавал да отправя обиди и закани към жена си. Тя разказала, че скандалът помежду им е продължил няколко часа, като той й нанесъл няколко удара в областта на главата и отправил закани, че ще я убие.

Стефан е работник към общинско дружество „Стройкомтранс“ в Сандански. Хората го познават като работлив човек, но когато посегне към алкохола, ставал агресивен. Това не е първи случай на домашно насилие, извършено от него. Преди близо половин година отново нападнал съпругата си със заплахи.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на причината за агресията на мъжа продължава.

ЛИДИЯ МАНЕВА