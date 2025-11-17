Арестуваха 50-г. баща на три деца от санданското с. Склаве, заплашил жена си с нож

50-годишният Красимир Д. от с. Склаве бе задържан със заповед до 24 часа в полицейското управление в Сандански заради заплаха за убийство. След скандал с жена си, с която имат три деца, той отправил закани към нея. Свидетели на разправията станали децата, които потърсили помощ от съседите.

Инцидентът станал в петък към 21.00 ч. След възникналия скандал помежду им на тел. 112 е подаден сигнал, на място пристигнал дежурен екип на полицията. Последвал арест на разгневения мъж. И пред органите на реда той продължавал да отправя обиди и закани към жената. Тя разказала, че скандалът помежду им е продължил няколко часа, като мъжът извадил нож и отправил закани, че ще я убие. В процес на установяване е причината, довела до възникване на семейния скандал. Красимир е строител. Хората го познават като работлив и отзивчив човек.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на причината за агресията на мъжа продължава.

Това е пореден случай на агресия на мъж срещу жената, с която живее. Преди близо половин година 53-годишен от Сандански отправи закани и заплахи към съпругата си. В момента той е с най-тежката мярка „задържане под стража“.

Семеен скандал бе регистриран и в санданското село Пирин, където 38-годишен мъж отправи закани за убийство към жената, с която живее на семейни начала.

Лидия Манева