Арктическа „буря на века“ се насочва към Европа

Европа се подготвя за рязко застудяване, след като метеоролозите предупредиха за настъпването на мощна арктическа буря, наречена от някои експерти „бурята на века“, предава Фокус.

Докато южните части на континента все още се радват на сравнително меки есенни температури, северна и западна Европа се готвят за сериозни метеорологични предизвикателства.

Най-силно засегнати се очаква да бъдат Шотландия и северните райони на Англия, където температурите ще паднат рязко, а снеговалежите могат да достигнат рекордни нива. Според изданието The Mirror, първият интензивен снеговалеж ще удари Северна Шотландия още на 12 ноември, като прогнозите сочат риск от сериозни затруднения по пътищата и проблеми в енергийната мрежа.

Паралелно с това, Birmingham Live съобщава, че бурята ще донесе не само сняг, но и проливни дъждове. В северните и централните райони на Уелс валежите могат да достигнат до 5 милиметра на час, докато южните части ще останат сравнително по-спокойни. Най-обилни дъждове се очакват в Девън, Съмърсет и Корнуол, където е възможно да се образуват локални наводнения.

Специалистите предупреждават, че нестабилното барометрично поле и сблъсъкът между топли и студени въздушни маси ще направят целия месец ноември необичайно влажен и ветровит. Това, според тях, бележи началото на прехода към зимния сезон, като през следващите седмици е възможно да настъпят още по-ниски температури.

Докато Обединеното кралство се готви за сняг и лед, Централна Европа трябва да очаква понижение на температурите с няколко градуса и по-чести дъждовни дни. Експертите смятат, че тази промяна може да е сигнал за завръщане на дълга и студена зима след няколко сравнително меки години.

Приближаващата арктическа буря, която вече влияе на атмосферните потоци над Северозападна Европа, според синоптиците изпраща ясно послание: есента приключва – зимата е на прага на континента.