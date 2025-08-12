Армията в помощ на борбата с огъня над село Илинденци, командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков координира действията

Армията в помощ на борбата с огъня над село Илинеднци. За гасене на пожара в Пирин планина се включиха и два хеликоптера „Кугар“ от 24-та авиобаза, които излетяха в 07.55 ч и в 08.49 ч. Там продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване – Благоевград. На терен са 20 военнослужещи с 4 единици техника. Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара. За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.

Огънят над село Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк „Пирин“. Засегнати са около 15 декара, съобщи директорът на Националния парк Росен Баненски. „В момента на терен гасим по посока границата на Национален парк „Пирин“ лекото навлизане на пожара, което стана заради усилването на вятъра. Навлизането стана по посока връх Конски кладенец. На този етап точни цифри на засегнатата площ нямаме, но се предполага, че са обхванати около 10-15 декара“, поясни директорът.

Той уточни, че в момента на фронта на пожара е силно задимено. Точният размер на засегнатата площ ще бъде уточнен в близките дни след овладяването на пожара. По информация на Баненски, огънят се разпространява наземно в трудно достъпен терен. „Искаме да ограничим пожара и да не му дадем възможност за разпространение. Фронтът е голям. Този огромен пожар може да избие по всяко време навсякъде. Към този момент огънят е низов, но постоянно се палят различни дървета и се надяваме пожарът да не стане върхов“, коментира още директорът на Националния парк.

Огънят не се разпространява с такава сила, както в началото, уточни той и допълни, че ситуацията се променя бързо и зависи от много фактори. На територията на парка гори иглолистна черна борова и бяла борова гора. Засегнати са храстови, дървесни видове, тревна настилка. „В момента помощта, която може да дойде, е единствено с гасене по въздуха. И вчера и днес имаме такава помощ“, каза Росен Баненски.

Вчера едно от по-сериозните огнища беше локализирано, днес силите са насочени към другото огнище, което се намира в по-високата част.

„Екипите още са на терен, но ги евакуирахме на безопасно място, тъй като на единия от фронтовете имахме върхово горене заради вятъра. Фронтът към парк Пирин беше овладян”, заяви комисар Валентин Василев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Два хеликоптера „Кугър” са на терен и помагат в гасенето. Тяхната цел е върховото горене да стане низово, за да се върнат пожарникарите.

Той допълни още, че днес по-ранното тръгване на екипите към пожара е дало резултат.





