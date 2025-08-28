Арсенът във водите на питейния язовир „Красава“ завишен, но все още в нормата

При средно 106 литра вода на човек на денонощие за страната, в Брезник на глава от населението разходът е 500 л на денонощие при обявен режим и 1000 при нормално водоснабдяване

Има завишение на съдържанието на арсен във водите на питейния язовир „Красава“ в Брезник, но то е в границите на допустимите норми, стана ясно на проведената вчера сесия на местния ОбС. От ноември м.г. Брезник е на воден режим, като към днешна дата вода се черпи от неизползваемия му обем.

Измерените нива на арсена са между 7 и 8 микрограма на литър при норма от 10 микрограма, каза управителят на общинско дружество „Водоснабдяване“ Даниела Костадинова. Тя подчерта, че редовно се извършва мониторинг на водата, а единственият орган, който може да ограничи подаването й е РЗИ – Перник. Костадинова изнесе данни на НСИ, според които се наблюдава екстремно увеличение на потреблението на вода в Брезник. При средно 106 литра на човек на денонощие за страната, а в Перник – 111 литра, в Брезник на глава от населението разходът е 500 литра на денонощие при обявен режим и 1000 литра при нормално водоснабдяване. Голямо е разминаването и между закупената от „ВиК” – Перник вода и фактурираната, каза още Костадинова. Според нея това се дължи не само на течове в мрежата, но и на незаконни отклонения.

На заседанието съветниците бяха запознати с писмо от министъра на икономиката Петър Дилов за проведената му среща с кмета на Брезник, на която са обсъдени варианти за водоснабдяването на Брезник от язовир „Дружба” в пернишкото село Мещица, което ще реши трайно проблема с безводието. Съобщено бе още, че водолази са обследвали язовир „Красава”. Констатирано е, че въпреки критично ниското му ниво водоемът е в добро техническо и функционалон състояние.





