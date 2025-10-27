Арт работилница „Цветна есен“ потопи малки и големи в Гоце Делчев в магията на сезона

Градският парк в Гоце Делчев се превърна в пъстра есенна сцена на творчество, въображение и добро настроение по време на Арт работилница „Цветна есен“ – събитие, което събра малки и големи, за да се потопят в магията на сезона чрез изкуство и вдъхновение.

Участниците имаха възможност да творят с природни материали, да изработват есенни декорации, рисунки и композиции, вдъхновени от багрите и аромата на есента. Работилницата имаше за цел да насърчи креативността, споделеното време и любовта към природата.

„Есента пристига с топли цветове, аромат на листа и вдъхновение“ – с това мото организаторите приканиха всички жители и гости на града да се включат и да прекарат един изпълнен с усмивки и творчество ден сред природата, а малки и големи творяха рамо до рамо, споделяха идеи и превръщаха обикновени есенни листа в малки произведения на изкуството.

ИВА ИВАНОВ