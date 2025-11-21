Архиерейският наместник отец П. Милушев: Недостигът на свещеници в община Петрич е критичен

Все по-сериозен става проблемът с недостига на свещеници в община Петрич, заяви архиерейският наместник на Петричка духовна околия отец Павел Милушев. Всеки от действащите свещеници обслужва не само храмовете в града, но и тези в няколко села, каза архиерейският наместник и добави: „В момента в Петричка духовна околия има 16 свещеници, а черквите са 47. Девет от духовниците са в пенсионна възраст, което затруднява поемането на пълния цикъл богослужения, продължаващ около четири часа“.

За да не бъдат претоварвани, голяма част от по-младите свещеници поемат основната тежест на службите, както и допълнителните обреди като кръщенета, венчавки и треби. Това води до значително натоварване и усложнява организирането на богослуженията в по-отдалечените храмове, обобщи свещеникът пред БТА.

Според архиерейското наместничество през последните десетилетия броят на духовниците в района е значително намалял. В края на 90-те години Божиите служители в Петричка околия са били над 50. Основната причина за това е липсата на млади духовници, като според отец Павел Милушев един от ключовите фактори е отсъствието на приемственост в свещеническото служение.

В момента се работи активно за привличане на нови духовници. Подадени са няколко молби, но процедурата по ръкополагане изисква време, уточни отец Павел. Според архиерейския наместник за нормалното обслужване на всички храмове в общината са необходими поне 30 свещеници.