Астролог за 2026: Идва времето на новите империи

В края на всяка година астрологичния анализатор Красимир Куртев прави прогноза за следващата. За 2025 година той предвиди политическите трусове в България, примирието между Израел и Палестина, икономическите катаклизми и др. За поредна година прогнозата му отново не е оптимистична.

– Каква е общата астрологична енергия на новата година? Носи ли промени, стабилност или преходи?

– Моите прогнози за 2026 г. се фокусират върху планетарното подравняване на Марс, Сатурн и Меркурий, както и върху оста на затъмнението, като оказващи силно геополитическо въздействие, особено в началото на 2026 г. Тези небесни тела са свързани с конфликти, нестабилност и промени, а тяхното сближаване се очаква да доведе до засилени геополитически конфликти, икономическа нестабилност и потенциални кризи за определени страни.

– Кои са най-важните планетарни аспекти, които ще оформят годината, притеснителен ли е съвпадът между Марс и Сатурн?

– Ще си позволя малка предистория. Едно от най-монументалните събития в западната история, падането на Римската империя , отдавна се предполага, че има астрологична връзка. Смятало се е, че Сатурн, планетата на ограничението, края и времето, упражнява влиянието си върху империята по време на нейния упадък. Астролозите твърдят, че силното влияние на Сатурн е сигнализирало за време на край на една епоха, съвпадайки с падението на Римската империя.

Трагичните събития от 11 септември 2001 г. също предизвикаха астрологичен интерес. Астролозите посочиха рядкото и интензивно съединение между Сатурн и Плутон в небето през това време.

Съвпадът на Марс със Сатурн през 2020 година възвести нахлуването на най-жестоката чума – КОВИД 19.

Държа да подчертая, че самите планети и тяхното разположение нямат вина за скръбните събития, небесните светила реагират на деяния, които се извършват на планетата Земя. Сиреч, каквото долу, такова и горе, каквото горе, такова и долу.

Сега конкретно на въпроса. Астрологичните интерпретации предполагат, че съвпадът на Марс и Сатурн на 20 април 2026 г., в комбинация с други планетарни подравнявания през този период, може да бъде време на значително глобално напрежение, конфликти и потенциални природни бедствия. Това са астрологични прогнози, а не научно доказани факти.

Възможни са геополитически въоръжени конфликти и войни. Съвпадът се счита за „военен знак“ в мунданната астрология. Марс представлява агресия и война, докато Сатурн носи ограничения и продължителен натиск, което предполага интензивни и потенциално продължителни конфликти или безизходици.

Определени нации, включително Русия, Израел, САЩ, Индия и Китай, са посочени като изложени на повишен риск от ескалация на големи конфликти, политически катаклизми или предизвикателства пред националната сигурност.

Периодът е свързан с потенциални промени в глобалната сила, разпадане на режими и активиране на исторически модели на конфликти. Очертават се военноморски конфликти, тъй като съвпадът Марс и Сатурн се случва в Риби, воден знак, съществува предполагаем риск от военноморска война, морски бедствия или кризи, свързани с петрола.

Най-притеснителното е – Природата отвръща на удара! Очертават се поредица от силни земетресения и природни бедствия. Астролозите свързват тази конфигурация с по-висок риск от природни катастрофи, включително цунами, масивни земетресения, вулканична активност и наводнения, особено в крайбрежни региони или райони, за които е известно, че са изложени на риск.

Въздействие на елементите: Комбинацията от Марс (огън) и Сатурн (налягане) във воден знак (Риби) се разглежда като летлива смес, която може да доведе до свързани с водата бедствия и „емоционален колапс“ в масов мащаб.

– Въпросният съвпад Марс и Сатурн ще окаже ли икономическо и социално въздействие?

– Очаква се съвпадът да съвпадне със значителна нестабилност на финансовите пазари, панически продажби и потенциални икономически корекции (напр. спадове на пазара от 10-25%). Съвпадът може също да донесе социална нестабилност, повишена бедност, недоволство сред хората и лидерски кризи.

Като астрологичен анализатор прогнозирам, че съвпадът Марс-Сатурн през април 2026 г. ще бъде изключително предизвикателен и трансформативен период, потенциално белязан от значителни глобални кризи.

– Кои съвпади ще се отразят на света през 2026 година?

– През 2026 г. забележителните планетарни съвпади включват рядкото съвпадение на Сатурн и Нептун в Овен на 15 февруари, последвано от пръстеновидно слънчево затъмнение на 17 февруари. Други ключови събития включват съвпад на Юпитер и Уран на 11 юли и съвпад на Юпитер и Марс на 14 ноември.

Основни съвпади през 2026 г.

Сатурн и Нептун: 15 февруари. Това е рядко астрологично събитие, тъй като двете планети се срещат в Овен.

В най-лошия си случай, съвпадът на Сатурн и Нептун може да донесе момент на сериозно разочарование. Измамата и коварството също могат да бъдат замесени.

Юпитер и Уран: 11 юли 2026г. Рядък съвпад за 2026 година

Разтърсващият земята Уран прави точна връзка с максимизиращия Юпитер на 11.07.2026г., този съвпад може буквално да накара Земята да се движи под краката ни. Тектоничните плочи може да се изместят близо до тази дата. Хората, живеещи по разломни линии, трябва да се подготвят за земетресения, само за да са на сигурно място. Внезапни природни бедствия също могат да възникнат, като например управлявана от Уран електрическа буря.

Юпитер и Марс: 14 ноември 2026г. Съвпад, който се случва успоредно с планетарното подравняване на Меркурий, Венера, Марс и Юпитер.

Негативният съвпад Марс-Юпитер няма да може да даде конструктивни резултати, тъй като импулсивността в поведението, прибързаните действия и високият оптимизъм с фалшива сила няма да способстват за правилното използване на креативността, знанията и действията за лична полза и напредък.

Други забележителни съвпади

Юпитер и Венера (9 юни 2026)

Съюзът Юпитер-Венера не е начало на мир, а сигнален изстрел за ера на перфидна (изменничка) дипломация. Той затвърждава новия световен ред, при който доверието е за смъртниците, а всички обещания са временна тактика. Това е моментът, в който светът разбира, че даже най-красивите жестове са само оръжие в една тотална, хибридна война, водена не на полетата, а в съзнанието и портфейлите на хората. Обещанието за възстановяване на доверието се проваля катастрофално, оставяйки след себе си не просто разбити договори, а окончателна смърт на самата идея за истина в международните отношения.

Марс и Уран (3 юли 2026)

Вместо традиционна война, светът става свидетел на внезапна, координирана атака с оръжия, чиято цел не е масово унищожение, а тотална дестабилизация. Кибератаки перманентно изтриват критични данни (финансови, медицински, идентичности), превръщайки хората в „призраци“ в системата. Енергийните мрежи ще могат да бъдат атакувани не с бомби, а със софтуер, причинявайки „смарт blackout-и“ – прекъсвания на тока, които са прецизни, локализирани и необясними, създавайки хаос в градове без видими разрушения. Обещанието за технологичен прогрес се обръща в своята противоположност: технологиите се превръщат в най-ефективното оръжие срещу самите създатели.

Меркурий и Юпитер (15 август 2026г.)

На това ниво съюзът е възможна проявява като злонамерено правосъдие. Международни съдилища, като този в Хаага, издават изключително смели, но съвършено неосъществими заповеди за арести на лидери на „вражески“ държави. Това не е опит за правда, а тактически ход да се маргинализира и демонизира противника, превръщайки правовите институции в оръжие за хибридна война. Вътре в държавите, правната система се използва за окончателно разчистване на политическата опозиция чрез серия от бързи и безапелационни съдебни процеси. Законът (Юпитер), чрез своите глашатаи (Меркурий), вече не е гарант за ред, а е инструмент за узаконяване на тиранията. Обещанието за справедливост и равенство пред закона се проваля, тъй като самият закон става огненото оръжие на властващите.

Венера и Меркурий (5 октомври 2026г.)

Този аспект символизира пропадането на последните преговори, които светът надяваше да възстановят реда. Официалните комюникета говорят за „прогрес“ и „сближаване“, но зад затворените врати се водят битки за последните ресурси. Търговските споразумения се подписват само за да бъдат нарушени в рамките на дни, като всяка страна използва договорите като оръжие за икономически саботаж. Обещанието за „сътрудничество“ се превръща в уловка, примамваща доверчивите държави в капани на дългово робство или енергийна зависимост.

– Има ли важни затъмнения и в кои области от живота ще се усетят най-силно?

Пръстеновидно слънчево затъмнение (17 февруари 2026г.)

Знак, че пазарите и финансовите отчети продължават да съществуват, но са се превърнали в фикция. Стойностите на активите, валутните курсове и икономическите прогнози вече не отразяват реалността, а служат като опиат за масите. Централните банки „управляват“ икономики, които отдавна са избягали от техния контрол, и пускат все нови цифрови валути, за да залепят пукнатините в системата. Обещанието за икономически растеж се заменя с призрачна игра, в която печели само този, който може да манипулира най-ефективно числата, докато истинското производство и благосъстояние отшумяват.

Пълно слънчево затъмнение (12 август 2026г.)

Затъмнението може да предизвиква каскаден отказ на световния ред. Ключови лидери (политически, икономически или военни) са отстранени от власт или стават жертви на внезапни кризи – не чрез бавни процеси, а чрез необясними, синхронни събития, които приличат на „презареждане на системата“. Международни организации като ООН и НАТО изпадат в парализа, техните решения се блокират от взаимно вето или технически катастрофи. Войници на двете страни на конфликти внезапно спират да се бият, не поради мир, а поради пълна загуба на комуникация и логистична поддръжка. Обещанието за колективна сигурност се разпада, разкривайки, че световният ред винаги е бил илюзия, поддържана от крехки нишки, които сега се скъсват едновременно.

Пълно лунно затъмнение: 3 март 2026г.

Затъмнението може да предизвиква масово разпадане на психическото здраве. Дълго потискани травми, лични и колективни, излизат наяве не като изкупление, а като психотична криза. Болниците и клиниките са претоварени не с физически болни, а с хора, изпаднали в кататония, параноя или агрессия, дължащи се на внезапното „осъзнаване“. Обещанието за катарзис се проваля, тъй като обществото не може да понесе тежестта на внезапното прозрение. Вместо това, то се разпада на милиард самотни частици на страдание.

Частично лунно затъмнение: 28 август 2026г.

Затъмнението затвърждава триумфа на полуистината. Медиите, социалните мрежи и официалните източници произвеждат не открити лъжи, а деформирани нарративи, в които всяко фактично зърно е смесено с десет зърна изкривяване. Цензурата вече не е необходима – тя е заменена от претоварване с противоречива информация. Хората не знаят какво да вярват, така че спират да вярват на всичко. Обещанието за прозрачност се проваля, защото дори „прозрачността“ става инструмент за манипулация – един водопад от данни, чиито води са мътни и не водят никъде.

– Как 2026 година ще се отрази върху Европа?

– Великото събиране на Юпитер и Уран в Близнаци създава взривоопасна комбинация от иновации, бързи комуникации и внезапни промени в световните центрове на власт. Това е аспектът на технологичното и социално земетресение, което пренарежда влиянието на държавите. Сатурн в Риби се изправя срещу тази нова реалност, опитвайки се да наложи реда на изчезващия свят, докато новите сили вече започват да лидират с контрол върху цифровите и енергийните потоци.

Плутон в обратно движение (ретрограден) в Козирог, преминаващ през основата на Европейската карта (създадена с Римските договори), продължава да разрушава политическите основи. Това е повторение на исторически цикъл – модел на преобразяване чрез кризи – революции, протести, гражданско неподчинение и прочие.

Сатурн се установява във 2-ри дом на Европейския съюз (икономика, ресурси), принуждавайки темата за материалната стабилност в центъра на вниманието. Прогнозата за голямо съживяване през 2026 г., свързана с потенциален благоприятен аспект на Юпитер, изглежда все по-несигурна, сякаш се губи в противоречивите влияния на ретроградния Марс. Плутон и Уран през 2022 г. в икономическите домове – аспект, чието разрушително въздействие е трудно да се обърне дори до 2036 година.

2026 година ще бъде залп за преразпределение на световната карта и лидирането на империите. Престои епохата на империите.

Настъпва епоха на империите от нов тип – не териториални завоевания, а на цифрови, икономически и енергийни влияния. Това не е просто криза, а раждането на нов геополитически организъм – метафоричната „смяна на стражата“ в планетарен мащаб, където влиянието вече се измерва с различни мерки.

– Как движението на планетите ще повлияят на България?

– Планетарните конфигурации над България описват държава на кръстопът, в която се събуждат дълбоки архетипни сили и се откриват стари рани, нуждаещи се от изцеление.

Хирон в 10-ти дом (държавност, власт, авторитет) сочи към неизцелена рана в националната идентичност, свързана с доверието в институциите и липсата на ясна дългосрочна държавна визия. Този аспект подсказва, че истинският растеж ще дойде не чрез външни решения, а чрез прегръщане и изцеление на тази историческа болка.

Нептун в 11-ти дом (обществени мечти, колективни идеали) създава мъгла около бъдещето. Общественото въображение е замъглено, което води до размита колективна визия и лекота за манипулация на масите. Това е време за пречистване на личните и национални мечти от илюзии.

Плутон в 4-ти дом (корени, историческо наследство, земя) изкарва наяве дълбоки, нерешени проблеми от миналото. Това включва родови травми, неразказани истории и конфликти, свързани с земята и националната принадлежност. Трансформацията идва от това да се погледне в очите на това минало, за да се построи по-автентично бъдеще.

Уран в 6-ти дом (ежедневие, труд, здраве) предвещава внезапни промени в работния ред, здравната система и всекидневния живот на хората. Това може да донесе иновации, но и сътресения, които принуждават системата да се модернизира.

За България този период е време за археология на душата. Процесът не е лесен, но води до възстановяване на забравената сила и идентичност, като се изкореняват стари травми и се гради бъдеще върху по-съзнателни основи.

– Какво да оставим зад гърба си – и какво да прегърнем с надежда?

– Докато скептиците може да отхвърлят ролята на астрологията в историята като просто съвпадение, е трудно да се игнорират космическите модели, които сякаш съвпадат с големи световни събития. Независимо дали звездите са предсказали тези моменти, астрологията предлага призма, през която можем да изследваме човешкия опит и нашето място във Вселената. В края на краищата, историята многократно е показвала, че когато звездите се подредят, всичко може да се случи.

В крайна сметка, независимо дали звездите наистина ръководят съдбата ни или просто отразяват енергията на времето, астрологията остава завладяващ инструмент за разбиране на ритмите на историята. От падането на империи до революции и политически катаклизми, космическият танц продължава да пленява онези, които се стремят да разберат по-дълбоките сили, оформящи нашия свят.