Астролозите разкриха: 3 зодии стават галеници на Съдбата, всички ще им завиждат

Месец октомври според астролозите ще бъде изключително светъл, позитивен и благоприятен за почти всички зодиакални знаци. Но нека бъдем честни – винаги има няколко късметлии, чиято звезда грее малко по-силно!

Астролозите открояват няколко зодии, които ще имат осезаемо повече късмет от останалите през този месец. Пригответе се за впечатляващ обрат!

Време за тотален рестарт!

Октомври не е просто поредният месец, а идеалното време за „рестарт“ на живота ви! Това е моментът да:

Започнете нещо ново – нов проект, ново хоби, нова връзка.

– нов проект, ново хоби, нова връзка. Сложeте край на старото – всичко скучно, монотонно и демотивиращо, което ви дърпа назад.

Единственото, което ще трябва да направите, е да се възползвате от тази мощна енергия и да превърнете мечтите си в реалност!

Ето кои зодиакални знаци ще се радват на шеметен успех през настоящия месец:

Козирог

Негативно настроеният Меркурий ще има леко влияние върху представителите на този знак. Планетата покровител, представена от мощния Марс, обаче ще има много силно влияние, Венера също ще им помогне да станат по-големи късметлии.

Това означава, че Козирозите ще бъдат много успешни в любовта. Астролозите смятат, че тези хора ще станат изключително търсени, очарователни и харизматични.

Въпросните две планети също ще помогнат на Козирозите да укрепят самочувствието си. Това ще бъде отличен период за намиране на сродна душа и романтика.

Астролозите също така съветват Козирозите да издигнат отношенията си на ново ниво. Можете уверено да планирате сватба за този месец. Общуването с любимите хора ще стане по-просто и по-ясно. Всички кавги и конфликти ще избледнеят.

Това е отличен момент да потърсите нова работа или да започнете нов бизнес.

Стрелец

Влиянието на Меркурий върху Стрелците е едва доловимо, така че негативният транзит на тази планета няма да промени живота им по никакъв начин.

Марс и Венера обаче ще обединят усилията си, за да създадат положителни енергийни вибрации. В резултат на това Стрелците ще изпитат мощен заряд от радост, оптимизъм и продуктивност.

По думите на астролозите, тези хора ще могат да се впуснат в дълги пътешествия без страх от проблеми. Животът им ще се подобри, до голяма степен благодарение на Марс. Планетата ще им даде достатъчно енергия за всяко ново начинание.

Риби

Рибите ще бъдат най-големите късметлии през октомври, тъй като негативният Меркурий почти няма влияние върху тях. Мощната Венера обаче е основният им покровител, а Марс, макар и да не е особено важен, все пак ще им дава допълнителна мотивация и самочувствие.

През октомври Рибите ще се запознават много по-лесно с нови хора. Те ще бъдат по-общителни и по-малко затворени в себе си. Това е много ярко и весело време, през което страховете, несигурността и апатията ще изчезнат.

Периодът е идеален за пазаруване, търсене на нова работа, релакс или промяна на обстановката. Венера ще ви даде изключително много енергия, физическа и емоционална издръжливост.

Всичко, от което ще се нуждаете, е ясен план за бъдещето.

