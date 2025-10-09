Асът на „Спортист 1959“ В. Стойков наниза пет на „Рилци-бразилци“, тежка контузия вгорчи първата победа на „Градешница“

Играещият треньор на „Спортист 1959“ Веселин Стойков наниза пет гола в мрежата на „Рилци-бразилци“ на „Арена Падеш“ за разгромната победа с 5:1, която настани комфортно домакините в топ 3 на класирането в подгрупа „Стурума-Север“ на пиринската бундеслига. До почивката гостите все още бяха в мача, отстъпвайки само с 1:2. Асът на жълто-черните откри голеадата в 6-та мин. от трети опит след две вратарски намеси, а след изравнителното попадение на противниците осигури аванс на своите, след като овладя топката между малкия пенал и дузпата и не остави шансове на стража. Наказателната акция на ветерана продължи и през второто полувреме в рамките на по-малко от десет минути. В 52-та мин. сътвори шедьовър с прехвърлящ удар от над 40 метра, в 55-та мин. се разписа с добавка, а час след началото преодоля вратаря с финес.

На „Арена Крупник“ отборът на местния „Левски“ спечели с 1:0 интригуващия сблъсък с действащия първенец „Перун“ и продължи гонитбата с лидера, докато кресналии вече изостават на 6 пункта от челниците. Капитанът Ивайло Спасов остави 3-те точки в симитлийското село с гол в 75-та мин., когато се озова непокрит в наказателното поле и не сбърка. Перуните също имаха няколко възможности да стигнат поне до равенството, но ги пропиляха и останаха капо. Крупничани пък влизат с повдигнато самочувствие в директния спор на върха срещу съседите от „Ветрен“ в неделя. Водачите в класирането вървят без грешка с 4 от 4 победи дотук през кампанията с предимство за поленци в головата разлика, която набъбна значително с внушителното 14:0 на гости на новия благоевградски клуб „Юнайтед“. Двубоят ще се запомни и с рокадата на полувремето, при която защитникът на ветренци Антон Боянски надяна ръкавиците и замени под рамката титуляря Радослав Михайлов, който се изнесе в предни позиции и записа името си сред голмайсторите.

Най-малките фенове на „Градешница" дават солидна подкрепа на любимия отбор

Първа победа за сезона постигна „Градешница“ с 2:1 над „Граничар“ от Логодаж, за да изпревари опонента си в таблицата. Точни за домакините бяха Бранимир Парангелски преди антракта и Краси Стоянов в хода на втората част, когато мачът клонеше към хикса. В средата на първата част тежка контузия сполетя Крум Стоилков и това вгорчи настроението на фенове и съотборници.

„СПОРТИСТ 1959“ /ПАДЕШ/: Д. Христов, Вл. Трендафилов, З. Янакиев /46 – С. Димитров/, П. Пешов, Н. Вълчев, К. Крушов, И. Атанасов /63- Е. Бракадански/, Д. Боински /65 – Ал. Джалев/, Д. Арнаудов, Г. Бойчев /60 – М. Байов/, В. Стойков.

СТОЙЧО СТОИЦОВ