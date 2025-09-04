Атакуват от две страни огнищата на пожара в Рила

Топ теми

Продължават усилията на огнеборците за овладяване на пожара в Национален парк „Рила“, предава БНР.

Все още има активно горене във високата част на планината, но огнищата се атакуват от две страни.  Пожарникари и служители на националния парк с пожарна техника минават през ски зона „Картала“ и така стигат до североизточната част на пожара, осигурявайки вода в близост до него.

Близо 40 огнеборци вече са на терен, а след 10:00 часа се очаква и военен хеликоптер, който ще гаси от въздуха. Пожарът в Национален парк „Рила“ избухна миналия четвъртък над симитлийското село Горно Осеново и нанесе огромни щети на защитената територия. 



