Атакуват от две страни огнищата на пожара в Рила

Продължават усилията на огнеборците за овладяване на пожара в Национален парк „Рила“, предава БНР.

Все още има активно горене във високата част на планината, но огнищата се атакуват от две страни. Пожарникари и служители на националния парк с пожарна техника минават през ски зона „Картала“ и така стигат до североизточната част на пожара, осигурявайки вода в близост до него.

Близо 40 огнеборци вече са на терен, а след 10:00 часа се очаква и военен хеликоптер, който ще гаси от въздуха. Пожарът в Национален парк „Рила“ избухна миналия четвъртък над симитлийското село Горно Осеново и нанесе огромни щети на защитената територия.





