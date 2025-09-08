Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна

Парадът в Пекин не беше просто парад, а комплекс от събития, които отразяват една значима годишнина – 80 години от края на Втората световна война и победата над фашизма. Нека нашето посещение да бъде разглеждано именно в контекста на това историческо събитие, както и срещите, които проведохме с представители на Китайската комунистическа партия. Така вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров обясни в студиото на „Денят започва“ поводът за визитата му в Китай.

Според него, това е нещо обичайно и не е нещо, което излиза от рамките на нормалното:

„Ние имаме дълга 76-годишна история между двете партии и поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, която взе участие и в това събитие, което беше наистина историческо, грандиозно, но не е нещо, което не се е случвало. Само преди 10 години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-ата годишнина от приключването на войната. Така, че не е нещо, което се е случило и нещо, което би трябвало да изненадва анализатори, политици, геополитици и т.н.“

По думите му, посещението в Китай е въпрос на исторически отношения и на държавна политика.

„Като отношения между страна, с която поддържаме отлични икономически, дипломатически отношения и страна, която от 2019 г. издигнахме ранга на нашите отношения на ниво стратегическо партньорство. Аз съм убеден привърженик, че България трябва да поддържа подобен тип отношения, особено със страни, които имат огромен икономически потенциал и огромен интерес.“

Официалните разговори на делегацията са били изцяло с ръководители на Китайската комунистическа партия на различни нива.

Зафиров каза още, че няма как да го притесняват отношенията със страни, включително и с Руската федерация, с които България поддържа дипломатически отношения:

„Всички страни, които присъстваха на това събитие – България има дипломатически отношения с тях. А за самите срещи в рамките на самия парад и на самото мероприятие и след това на приема, аз успях да разговарям и с президента на Киргизстан, с премиера на Словакия, с външния министър на Унгария, с вицепремиера на Египет, с вицепремиера на Сингапур – все държави, с които имаме отлични отношения, с които трябва да градим мостове“, обясни той.

Атанас Зафиров коментира и готвения пети вот на недоверие към кабинета „Желязков“, като по думите му, МВР се справя добре. Той е доволен от работата на вътрешния министър Даниел Митов и заместник-министъра Филип Попов. Проблемите в сектора не могат да бъдат решени за 6-7 месеца, добави той.

