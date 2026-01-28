Атанас Кобуров преизбран единодушно за председател за РС – Петрич (ОБНОВЕНО)

Съдията спечели доверието на 12-те кадровици на ВСС с представяне извън шаблона и баналността, с емоция, позиция и критичност

Председателят на РС-Петрич Атанас Кобуров бе преизбран за втори управленски мандат. Кандидатурата му бе подкрепена единодушно от 12-те членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на вчерашното заседание. Представянето му беше нестандартно, вълнуващо, откровено и критично. „Далече от шаблона и баналността”, така го определи председателят на ВКС Галина Захарова.

Ата­нас Ко­бу­ров бе из­бран за вто­ри път за пред­се­да­тел на РС – Пет­рич еди­но­душ­но от СК на ВСС



На изслушването, продължило близо час, Атанас Кобуров представи акцентите в управленската си концепция и отговори на въпроси. Той се спря на кадровия проблем, произтичащ от перманентния натиск за командироване на съдии и посочи, че ако преди в РС – Петрич е имало 12 съдии, сега са 7.

„В половината от управленския ми мандат работихме 5-има съдии, а през другата – 6-има. В РС – Благоевград е водещо екипното начало – има чувство за взаимопомощ, няма егоцентризъм. В период от две години с моя колега съдия Андрей Николов разгледахме 2000 граждански дела и няма едно просрочено. Между 80-91% са потвърдените наказателни дела от Окръжен съд – Благоевград. Около 3000 са новообразуваните дела. Горд съм, че сме най-бързо работещият съд в съдебния регион”, посочи съдия Кобуров.

Той добави, че РС – Петрич разполага с уникални условия – на световно ниво, и опитни съдии с над 20-25-годишна практика. Съдия Кобуров се спря на успешната медийна политика и посочи, че от 15 г. е на разположение 24/7 на журналистите, като спомена в. „Струма“.

„Това, което обещах пред вас за първия мандат, го изпълних”, заяви със самочувствие съдия Кобуров. Същевременно той не скри възмущението си от атаки към съдиите от РС – Петрич, които били наричани „позор и без мозък“ в сигнали до ВСС. Всички сигнали били подавани от адвокат Любомир Георгиев, което поставило съда в ситуация на „цугцванг“, заяви Атанас Кобуров. Той призова членовете на ВСС да обърнат фокуса си към районните съдилища и ги покани да дойдат в РС – Петрич, за да оценят на място работата им.

Въпросът за сигналите на петричкия адвокат Л. Георгиев до ВСС бе поставен от председателя на Етичната комисия Олга Керелска. Тя заяви, че всички сигнали са били изпратени за разглеждане в етичните комисии в съдилищата и няма открити нарушения. Тя попита съдия Кобуров дали няма личен конфликт зад активносттта на адвокат Георгиев, тъй като сигналите били само от него с оплаквания, че не се прави звукозапис на някои дела и за случайното разпределение на делата.

В последния си сигнал до ВСС, изпратен в деня преди изслушването на съдия Кобуров, адвокат Георгиев твърди, че дело за обезпечение било разпределено на съдия в отпуск и се отложило. Председателят на РС – Петрич обясни, че на 3 дела не е правен звукозапис по преценка на съдията, но всичките са потвърдени. Едното от тях било свързано с тежко пострадал при трудова злополука, а другото – за случай на домашно насилие между онкоболна жена и психичноболната й дъщеря.

„Нямам личен конфликт с никого, 25 г. се старая да поддържам колегиални отношения. Не може някой да казва, че съм „без мозък и позор“. Дойде нов колега и се започна с искания на адвокат Георгиев за отводи, обиди към съдията „чума”, „животно“. Подкрепихме колегата и оттогава е „огън и жупел“ срещу мен. В последния си сигнал, в който има обвинения и към вас от ВСС, делото е пак от него. Искът е за обезвреда и обезпечение на 7 лв. Проверки ни правиха от Инспектората, от Окръжен съд – не бяха отчетени нарушения. Гарантирам, че бих си подал оставката, ако нещо се намери”, декларира съдия Кобуров.

„Дали сме Ви положителна етична оценка, не сме се поддали на сигналите и хулите. Вие ли сте подали сигнал за образуване на дисциплинарно производство за адвокат Георгиев във Висшия адвокатски съвет?”, попита Олга Керелска и предложи ВСС да организира медиационна среща в РС – Петрич с адвоката.

Съдия Кобуров заяви, че той не е подавал сигнал за дисциплинарно производство срещу адвокат Георгиев, но адмирира идеята за медиационна среща. С това въпросите към съдия Кобуров приключиха и се пристъпи към обсъждане и гласуване.

Думата взеха дамите във ВСС Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Даниела Мирчева, Вероника Имова, които не спестиха възхищението си от изключителното представяне на съдия Кобуров, за лидерските му качества и че се справя с лекота с проблемите, за това, че има позиция, че защитава личната чест и честта на колегите си, че критикува ВСС…

Председателят на ВКС Галина Захарова сложи поантата и направи следната оценка за съдия Кобуров: „Ключовите думи за него са отдаденост към професията на съдия и искрена емоция при отстояване интересите на РС – Петрич”.

Всички 12 членове гласуваха „за“ Атанас Кобуров да бъде избран за председател на РС – Петрич за втори мандат. След единодушния вот бе дадена почивка и всички членове на ВСС излязоха от залата, за да го поздравят.

Както „Струма“ писа, Ат. Кобуров беше избран единодушно от ВСС за административен ръководител на РС – Петрич и при първия си мандат. Това стана на 17 декември 2019 г. от същия състав на ВСС, след два успешни председателски мандата на съпругата му съдия Мая Банчева-Кобурова. Професионалната кариера на Атанас Кобуров е изцяло в съдебната система, след като завършва „Право“ в СУ “Климент Охридски“. В продължение на 3 години е бил младши съдия в Окръжен съд – Благоевград, а от 2003 г. става съдия в РС – Петрич, като от 17 декември 2019 г. е председател, и ще бъде такъв и през следващите 5 години.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА