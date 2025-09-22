Атанас Стоянов, кмет на община Сандански: Днес е 22 септември – поредната велика, паметна дата в българския исторически календар

Уважаеми съграждани,

Днес е 22 септември – поредната велика, паметна дата в българския исторически календар. Отбелязваме 117 години от провъзгласяването на

Независимостта на България!

В ден като днешния е от особена важност да осъзнаем, да изповядваме и да демонстрираме убедеността си в принципа, най-добре формулиран в думите на Стефан Стамболов – „Съединението прави силата, силата ражда независимостта!“.

Нека в този ден да отдадем заслужена почит към онези, които ни дадоха пример за единство, дипломация и национална идентичност. Защото независимост означава свобода, а свобода означава сила! Бъдете силни и единни!

Честит празник!

Атанас Стоянов, кмет на община Сандански





