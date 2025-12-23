Атрактивна покана за бала и емоционално послание от родители трогна класната на 12 „а”, учителката по БЕЛ в V СУ М. Жостова

С атрактивна и изпреварваща покана за бала абитуриентите от 12 „а” клас на благоевградското V СУ трогнаха класната си, учителката по български език и литература Мария Жостова. На фона на дванадесетокласниците, които обичайно устройват подобни изненади за учителите си през месеците март и април, зрелостниците на V СУ решиха да хванат класната си неподготвена и я сюрпризират доста по-рано от очакваното.

Докато е в час, учителката е била „сигнализирана“ от свой колега по ФВС, че във физкултурния салон е възникнал конфликт между ученици. М. Жостова, която наред с професионализма си е известна със своя стил, цветност и елегантност, веднага се запътила към мястото, при това „набрала скорост“ на 18-см токчета.

Абитуриентите, „дебнещи“ класната във физкултурния салон /сн. 1/, която бе посрещаната с шпалир, червен килим и цветни димки

/сн. 2, 3, 4/



„Бях толкова вглъбена в това какво точно се е случило в салона, че изобщо не поглеждах настрани“, сподели М. Жостова и разказа как от 12 „а” са я „издебнали в засада“. Пред салона бил разпънат червен килим, а учениците, строени в шпалир, въоръжени с цветни димки и цветя, посрещнали класната си с аплодисменти, прегръдки и прочувствени думи. Впечатление прави, че зрелостниците, обучаващи се по професия „Графичен дизайнер“, много добре са прецизирали външния си вид. Момичетата са в прекрасни народни носии, а кавалерите с тениски с щампи на шевици, които сами изработват в часовете по практика. И както повелява традицията, следва и поканата за бала. Тя е отправена на медицинска бележка. „Диагнозата“ е, че класната се нуждае от купон, а подготовката започва веднага с извилото се на училищния двор кръшно хоро.

Връчването на медицинската бележка /сн. 5/, извилото се хоро /сн. 6/ и

партито в благоевградска механа /сн. 7/



„Действително не очаквах и дори не подозирах за готвената изнененада, разбира се, че приех поканата“, каза класната на 12 „а”. Попитана от репортер на „Струма“ какви са учениците й, М. Жостова сподели, че всеки един е с индивидуален характер, но за 5 години с общи усилия са успели да се изградят като екип.

„И, да, всеки един от тях е достоен да бъде отличник в живота“, категорична бе учителката по БЕЛ.

А емоциите продължили и вечерта, когато абитуриентите се събрали в благоевградско заведение. Там своето уважение и признателност към класната засвидетелстват и родителите.

„Скъпа госпожо Жостова, искам безкрайно да ви благодаря за всяка Ваша заслуга в изграждането на нашите деца, за голямото търпение, за всяко поощрение и за всеки съвет, даден в точния момент.

Поклон пред всичко, което направихте за тях – Вие го сторихте по най-добрия начин и в най-подходящото време, като един достоен човек, родите и учител.

Бъдете жива и здрава и никога не губете тази прекрасна Ваша страна! Благодарим Ви от сърце!”, гласи посланието на родителите, което разчувства класната на 12 „а”.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА