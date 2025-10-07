„Ауди“ пламна и подпали още две коли

Причините за възникнал пожар в автомобили разследват криминалисти от Първо РУ Перник. На 6 октомври около 6, 30 ч. на тел. 112 бил подаден сигнал, че в квартал „Рудничар“ е възникнал пожар в лек автомобил „Ауди“, който е засегнал близко паркираните лек автомобил „БМВ“ и товарен автомобил „Ивеко“. Колите са собственост на различни лица. Аудито е изгоряло напълно, а другите два са с незначителни щети. По първоначални данни причината е техническа неизправност в изгорелия напълно автомобил. За установяване на окончателната причина е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството на Районна прокуратура – Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА