Аутсайдерът в ЮЗ Трета лига плаши рефери от Радомир и Благоевград с „непредвидими последици“

Шефовете на заседналия на дъното в ЮЗ Трета лига „Пирин“ /ГД/ заплашиха рефери от Радомир и Благоевград с „непредвидими последици“, ако стъпят занапред на стадиона в южния град. Неврокопчани изливат в нарочна декларация възмущението си от съдийството в мача срещу дубъла на „Славия“, в който зелените допуснаха пето поредно поражение и са единственият отбор без спечелена точка. Друг акцент в протеста е искането въпросните арбитри въобще да не получават наряди за мачовете на тима.

Марио Донев ( вляво)

„Ръководството на ФК „Пирин“ (Гоце Делчев) изразява своето изключително възмущение от скандалното съдийство на рефера Кирил Кирилов и неговия асистент Марио Донев по време на вчерашния мач /б.р. игран в понеделник/. Техните престъпни действия и тенденциозни отсъждания изнервиха до краен предел футболистите, публиката и целия ни щаб. Считаме, че подобно отношение е недопустимо и уронва престижа на футбола. Действията на съдиите не допринасят за честната и спортсменска игра, а напротив – създават напрежение и конфликти, които са в разрез с нашите принципи. С оглед на случилото се, ръководството на ФК „Пирин“ (Гоце Делчев) декларира, че не желае съдията Кирил Кирилов и неговият асистент Марио Донев да бъдат назначавани повече за мачове на нашия отбор. Заявяваме, че тяхното присъствие на градския стадион е нежелателно и може да доведе до неконтролируеми и непредвидими последици. Надяваме се, че компетентните органи ще вземат необходимите мерки, за да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. Ние ще продължим да защитаваме интересите на нашия клуб и да се борим за спазването на феърплея“, написаха от клуба.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





