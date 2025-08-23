Аутсайдерът „Пирин“ /ГД/ хвърля в Кюстендил възвръщенец и нигериец в опит да отлепи ютията от дъното

Аутсайдерът в ЮЗ Трета лига „Пирин“ (ГД) хвърля за гостуването в Кюстендил двама новокартотекирани играчи. Единият от тях е старият познайник на неврокопските фенове Роберто Белянов, който се завръща след 2-годишно отсъствие. Младият дефанзивен халф е рожба на местната школа, а първи шанс при мъжете му даде Димитър Крушовски. На него залагаше и Петър Златинов. В един момент футболистът реши да търси развитие на друго място, за последно тренираше „Литекс“, но в крайна сметка пак се озова в Гоце Делчев. Другото попълнение е нигериецът Даниел Кристофър, който премина кратки проби и получи одобрението на Васил Чергов. На африканеца се разчита в тандем с Христос Маркосян да сложат край на головата суша от началото на сезона. На линия отново са ветеранът Виктор Шишков и Фикри Асипов. Пред треньорския щаб стои допълнителен казус, свързан с вратарския пост. Титулярят в първите два кръга Реджеп Моламустафа допусна 10 гола. От друга страна, заместникът му Даниел Гръчки игра стабилно миналия уикенд, но не успя да се намеси по най-добрия начин при отбелязването на гола, коствал поредната загуба.

„Ситуацията е неприятна за нас, след като все още сме единственият отбор в групата без спечелена точка. Психологическото напрежение няма как да не се появи. С привличането на новите състезатели вярваме, че може да помогнат да заиграем по-добре. Що се отнася до предстоящия мач срещу „Кюстендил“, клишето, че няма да е лесно, е истина. Все пак нека не забравяме, че излизаме срещу отбора, който миналата година за малко не влезе във Втора лига, а и там винаги се е играел качествен футбол“, коментира старшията Чергов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





